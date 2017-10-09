Должника по алиментам в Алматинской области лишили водительских прав

В ходе судебного заседания установлено, что на основании судебного приказа от 09.06.2011 года с должника в пользу А. взысканы алименты на содержание несовершеннолетних детей в размере 1/3 части от заработной платы либо иного дохода должника. Согласно расчету судебного исполнителя от 17.09.2017 года, задолженность должника по выплате алиментов составила 1 395 046 тенге. Также установлено, что должник в настоящее время не предпринимает никаких действий по погашению перед взыскателем задолженности, — говорится в сообщении пресс-службы суда области.