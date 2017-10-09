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07:18 (мск), источник: Kazinform

Должника по алиментам в Алматинской области лишили водительских прав


ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — Суд в Алматинской области приостановил действие водительского удостоверения должника по алиментам, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Алматинского областного суда.

«В районный суд № 2 Алакольского района Алматинской области поступило представление частного судебного исполнителя о временном приостановлении действия права на управление транспортным средством должника М.

В ходе судебного заседания установлено, что на основании судебного приказа от 09.06.2011 года с должника в пользу А. взысканы алименты на содержание несовершеннолетних детей в размере 1/3 части от заработной платы либо иного дохода должника. Согласно расчету судебного исполнителя от 17.09.2017 года, задолженность должника по выплате алиментов составила 1 395 046 тенге. Также установлено, что должник в настоящее время не предпринимает никаких действий по погашению перед взыскателем задолженности, — говорится в сообщении пресс-службы суда области.

Суд удовлетворил представление судебного исполнителя: действие водительского удостоверения должника приостановлено до исполнения исполнительного документа.

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