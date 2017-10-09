Хабаровские авиаторы вылили на Приморье сотни тонн воды

Хабаровский экипаж самолёта Бе-200ЧС третий день сдерживает распространение огня по территории тайги Приморского края. На настоящий момент спасатели сбросили на леса более 200 тонн воды. Ситуация пока не стабилизировалась.

Для тушения пожаров и защиты населённых пунктов от огня авиаторы выполнили 20 сливов на очаги в Кавалеровском районе. Воздушное судно обрабатывает кромку пожара, стараясь предотвратить его переход на верховой уровень.

«Это таёжные, горные и поэтому труднодоступные места. Главная задача спасателей — снизить интенсивность горения и помочь наземным спасателям локализовать очаги», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сотрудник пресс-службы управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

На данный момент помощь хабаровских коллег приморским наземным пожарным не требуется. Сотрудникам МЧС уже удалось локализовать три пожара на площади в 85 гектаров. В ликвидации возгораний принимает участие более 100 человек и 40 единиц техники.

Самолёт будет находиться в Приморье, пока его помощь остаётся необходимой — тем более, что в «родном» регионе его услуги в ближайшее время не понадобятся.