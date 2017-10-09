Вторая за месяц женщина пропала в одном из районов Хабаровска
К поискам горожанки уже подключились правоохранительные органы.
К поискам горожанки уже подключились правоохранительные органы.
Хабаровск, 9 октября, AmurMedia.
Светлану Борзунову ищут в Хабаровске обеспокоенные родственники и сотрудники полиции. Женщину разыскивают в окрестностях Березовки, сообщил корр. ИА AmurMedia cын пропавшей Михаил Борзунов.
Как сообщается в ориентировке, распространяемой в социальных сетях, Светлана Борзунова вышла из дома 1 октября и с тех пор так и не выходила на связь.
— Мама пропала в окрестностях Березовки. Ее поисками сейчас занимается полиция, — уточнил сын женщины Михаил Борзунов.
Всем, кому
Напомним, также в микрорайоне Березовка около месяца назад пропала 83-летняя Нина Бабенкова. Ее поиски до сих пор продолжаются.