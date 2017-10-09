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06:40 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае сотрудник банка украл более 6 млн рублей

Мужчина переводил деньги на банковские карты умерших граждан, а затем похищал их.

В Красноярском крае будут судить сотрудника банка, укравшего более 6 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте регионального ГУ МВД.

Известно, что злоумышленник занимал должность руководителя дополнительного офиса одного из банков, находящегося в п. Нижняя Пойма. Используя служебное положение, он переводил деньги на банковские карты умерших граждан, а потом похищал их.

В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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