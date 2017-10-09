В Красноярском крае сотрудник банка украл более 6 млн рублей

В Красноярском крае будут судить сотрудника банка, укравшего более 6 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте регионального ГУ МВД.

Известно, что злоумышленник занимал должность руководителя дополнительного офиса одного из банков, находящегося в п. Нижняя Пойма. Используя служебное положение, он переводил деньги на банковские карты умерших граждан, а потом похищал их.