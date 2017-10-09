В Канске неизвестные украли несколько бетонных плит с моста
Переправа находится на ул. Аэродромной.
Переправа находится на ул. Аэродромной.
В Канске неизвестные похитили бетонные плиты с моста через реку. Об этом рассказывают «Вести-Красноярск». Переправа находится на ул. Аэродромной, неподалеку от 4-го Кирпичного переулка. Сейчас в мосту видны большие дыры.
Дачный поселок по ту сторону небольшой речки почти полностью заброшен, но на нескольких садовых участках хозяева
«Ко мне обратились жители 3-го переулка Кирпичный, которые сообщили о том, что данный мост, который находится рядом с ними и ведет к дачному поселку, разворован. О чем сегодня сообщено в полицию, полиция взяла показания и сейчас будут работать непосредственно они», — сообщила депутат Канского городского совета Ирина Авдошкевич.
Некоторые считают, что воры, которым понадобились бетонные составляющие моста, хотели подзаработать: за одну такую плиту можно получить около 2 тыс. рублей. Сотрудникам полиции предстоит не только найти похитителей, но и установить собственника переправы, так как муниципалитету этот объект не принадлежит.