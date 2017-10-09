В Канске неизвестные украли несколько бетонных плит с моста

В Канске неизвестные похитили бетонные плиты с моста через реку. Об этом рассказывают «Вести-Красноярск». Переправа находится на ул. Аэродромной, неподалеку от 4-го Кирпичного переулка. Сейчас в мосту видны большие дыры.

Дачный поселок по ту сторону небольшой речки почти полностью заброшен, но на нескольких садовых участках хозяева все-таки появляются. Теперь добраться до своих дач владельцам не удается. Также отсутствие переправы повлияет на стихийные свалки — поле между жилым районом и дачами часто захламлялось мусором, но если раньше его скидывали за мостом, то теперь, вероятно, начнут бросать перед ним.

«Ко мне обратились жители 3-го переулка Кирпичный, которые сообщили о том, что данный мост, который находится рядом с ними и ведет к дачному поселку, разворован. О чем сегодня сообщено в полицию, полиция взяла показания и сейчас будут работать непосредственно они», — сообщила депутат Канского городского совета Ирина Авдошкевич.