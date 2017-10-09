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06:33 (мск), источник: Вести Приморье

Более двух тысяч гектаров леса горит в Приморье

На 9 октября в Приморском крае действуют 66 природных пожаров на площади 2323,6 га в 9 муниципальных образованиях, из них локализовано 26 на площади 943,5 га. 8 октября ликвидировано 10 природных пожаров на площади 72,8 га.

Источник: Вести Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в связи со сложившейся лесопожарной обстановкой во всех подразделениях МЧС России на территории края введён режим функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ». В Кавалеровском районе введён режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ в лесах». В 8 муниципальных образованиях (Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском, Тернейском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных районах, а также Артёмовском и Владивостоком городских округах) введён особый противопожарный режим.

Для тушения природных пожаров привлечено 429 человек и 74 единицы техники. Кроме того, для тушения природных пожаров привлечён самолёт МЧС России Бе-200-ЧС, совершивший 18 сбросов воды общим объёмом 167 тонн.

Запланировано увеличение группировки сил и средств. В настоящий момент угрозы населённым пунктам нет. Специалистами ведётся круглосуточный мониторинг складывающейся обстановки. Ситуация находится на контроле.

Как показывает многолетняя практика, основными причинами природных пожаров являются установившаяся на территории края сухая погода и человеческий фактор, то есть нарушение правил пожарной безопасности населением, сборщиками дикоросов, охотниками.

Также причинами возникновения пожаров в природной среде могут стать: непотушенная сигарета, горящая спичка, тлеющий пыж после выстрела, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой растительности, мусора вблизи леса, расчистка с помощью огня лесных площадей для сельскохозяйственного использования или обустройства лесных пастбищ. Одним из основных потенциальных источников природных пожаров является незатушенный костёр.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ всем жителям и гостям Приморья ограничить посещение лесных массивов. Владельцам садовых и дачных участков необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при уборке территорий от мусора и сухой растительности.

В случае пренебрежения правилами противопожарного режима нарушители закона будут безоговорочно привлекаться к административной и уголовной ответственности. Любая оплошность с огнём, повлекшая за собой природный пожар — это общественно-опасное деяние, которое должно незамедлительно пресекаться.

В случае обнаружения пожара следует незамедлительно звонить по телефону: 101.

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