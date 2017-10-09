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06:52 (мск), источник: АиФ Иркутск

За махинации с маткапиталом будут судить иркутянина и его сообщников

Сумма ущерба — более 20 млн рублей.

В Иркутской области следователи передали в суд уголовное дело о мошенничествах со средствами материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Во время расследования следователи установили вероятного организатора противоправной схемы обналичивания маткапитала. Им оказался 36-летний иркутянин, являющийся учредителем и директором микрофинансовой компании. Его соучастниками аферы стали 10 жителей города Усолье-Сибирское, выполнявшие роль «риелторов».

Выяснилось, что директор фирмы вместе со своими сообщниками склонял женщин, имеющих сертификаты материнского капитала, к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретенных ими на заемные средства. Затем они предоставляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий матерей, а также их заявления о перечислении денег на расчётный счёт указанной микрофинансовой компании для погашения займа за счет средств маткапитала.

После погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные деньги соучастники распределяли между собой. Часть средств доставалась и владелицам сертификатам. Обвиняемым удалось вовлечь в данную мошенническую схему 46 владелиц госсертификатов на материнский капитал и незаконно обналичить более 20 млн рублей.

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