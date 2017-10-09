За махинации с маткапиталом будут судить иркутянина и его сообщников
Сумма ущерба — более 20 млн рублей.
Сумма ущерба — более 20 млн рублей.
В Иркутской области следователи передали в суд уголовное дело о мошенничествах со средствами материнского капитала. Об этом сообщает
Во время расследования следователи установили вероятного организатора противоправной схемы обналичивания маткапитала. Им оказался 36-летний иркутянин, являющийся учредителем и директором микрофинансовой компании. Его соучастниками аферы стали 10 жителей города
Выяснилось, что директор фирмы вместе со своими сообщниками склонял женщин, имеющих сертификаты материнского капитала, к заключению фиктивных договоров
После погашения займа сделка