Три школы и детский садик эвакуировали в Новосибирске
Очевидцы сообщают, что детей спешно выводят из зданий
Очевидцы сообщают, что детей спешно выводят из зданий
Три школы и детский садик эвакуировали в Новосибирске, об этом «Вестям» сообщают очевидцы.
11:23 — Из школы № 211 эвакуирован 621 ребенок, сообщение о «минировании пришло по электронной почте, передаёт корреспондент «Вестей с места событий.
11: 22 — В сети появилось видео эвакуации детей из школы № 211
11:16 — Очевидцы пишут об эвакуации школы № 117 на Матвеевке, по адресу Узорная, 1.
Очевидцы уточняют, что воспитанников детского сада № 74 уже запустили в помещения, опасных предметов не нашли. Учеников школы № 211 отпустили по домам.
В настоящий момент дети и персонал эвакуированы из школы № 212 на «Горском» жилмассиве, из школы № 137 на улице 1905 года, школы № 211 на улице Тюленина и детского садика № 74 на улице Краузе.
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Напомним, в Новосибирске пять раз происходили массовые «минирования» объектов. В первый раз — 12 сентября, тогда неизвестные сообщали о бомбе на Автовокзале, в ночных клубах «Альпен Грот», «Антигламур» и гостиницах «Центральная» и «Аврора». Всего правоохранительные органы узнали о шести адресах. Сообщения о массовом минировании зданий в Новосибирске поступали 28 сентября. В тот день были эвакуированы посетители и персонал десятков объектов в городе. Точное количество, по данным Росгвардии, превысило 40. Также 5 октября проходила эвакуация детей из пяти школ. 6 октября
«Вести» следят за развитием событий.