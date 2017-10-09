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07:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Загадочная смерть школьника в Приморье заинтересовала следком

В Приморье во время тренировки умер 14-летний школьник, сообщает Deita. ru.

Трагедия случилась во время занятий в поселке Пластун.

Как сообщила корреспонденту Deita.ru старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская, по данному факту проводится проверка.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Артем Андреев.

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