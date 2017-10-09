Загадочная смерть школьника в Приморье заинтересовала следком
В Приморье во время тренировки умер 14-летний школьник, сообщает Deita. ru.
В Приморье во время тренировки умер 14-летний школьник, сообщает Deita. ru.
Трагедия случилась во время занятий в поселке Пластун.
Как сообщила корреспонденту Deita.ru старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская, по данному факту проводится проверка.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Артем Андреев.