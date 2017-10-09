Пожар произошел в частном жилом доме в Свердловской области, есть погибшие
Екатеринбург. 9 октября.
Екатеринбург. 9 октября.
«Согласно оперативным данным, есть погибшие», — говорится в сообщении.
По информации дознавателей, пожар возник в надворных постройках, которые вплотную примыкают к жилому дому.
Отмечается, что пожарные прибыли к месту вызова на улице Ленина в течение трех минут.
«К этому моменту дом горел открытым пламенем по всей площади, что свидетельствует о позднем обнаружении пожара», — уточняется в
Десять пожарных и три единицы