Подробности пропажи в Уфе Ирины Решетниковой: Женщина ехала к сестре рассказать о проблеме
Стали известны подробности пропажи в Уфе 36-летней Ирины Решетниковой. Об этом рассказала ее двоюродная сестра Елена.
Стали известны подробности пропажи в Уфе 36-летней Ирины Решетниковой. Об этом рассказала ее двоюродная сестра Елена.
По словам родственницы, перед пропажей Елена жаловалась на свои проблемы, сказала, что у нее серьезные неприятности, о которых она хотела бы рассказать. «Сестра позвонила мне в субботу, сказала, что у нее проблемы. Выехала ко мне на 272 маршрутке, а на ней только до Аграрного университета можно доехать. Я живу в Зеленой роще, а значит мне нужно было ее встретить. Я звонила ей после этого — она уже не брала трубку. С тех пор не слуху ни духу от нее», — делится Елена.
Также женщина рассказала, что ее сестра ничего не сказала домашним о том, что собирается поехать к ней. «Дома у нее остались мама и сын, 6 лет. 4 октября день рождения его праздновали… Она им сказала, что во двор подышать выйдет, а ко мне поехала. Вышла на улицу в одном легком платье», — говорит Елена.
«Какие у нее могли быть большие проблемы — ума не приложу. С мужем не в разводе, но живут порознь, последнее время не ссорились. Как она пропала — именно муж пошел в полицию. На работе вроде бы тоже все в порядке. Последнее время правда у нее там были
Кроме того, по последним данным, девушку видели в городе. «Звонили очевидцы, говорят, видели ее в Шакше. Сейчас родные и полиция выехали туда. Надеюсь, с ней все в порядке», — рассказала собеседница ProUfu.ru.
Всех, кто видел пропавшую, либо владеет информацией о ее местонахождении, просят сообщить по телефону 89173527646 или в полицию по телефону 02.