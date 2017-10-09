В Румынии в ДТП пострадали три гражданина Молдовы

Пострадали также и три румынских гражданина, в том числе женщина и пятилетний ребенок.



ДТП произошло накануне во второй половине дня на кольцевой дороге муниципия Бузэу. Всего в микроавтобусе, который ехал в Кишинев, находились 13 пассажиров.



По предварительным данным полиции, авария произошла по вине водителя автомобиля. Он ехал на высокой скорости, не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу.



Заведено уголовное дело. Наказание виновному водителю будет определено в зависимости от степени тяжести травм пострадавших.