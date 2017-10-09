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07:28 (мск), источник: Publika.md

В Румынии в ДТП пострадали три гражданина Молдовы

Три гражданина Молдовы пострадали в аварии, которая произошла в румынском уезде Бузэу. Микроавтобус, в котором они находились, столкнулся с автомобилем.

Источник: Publika.md

Пострадали также и три румынских гражданина, в том числе женщина и пятилетний ребенок.

ДТП произошло накануне во второй половине дня на кольцевой дороге муниципия Бузэу. Всего в микроавтобусе, который ехал в Кишинев, находились 13 пассажиров.

По предварительным данным полиции, авария произошла по вине водителя автомобиля. Он ехал на высокой скорости, не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу.

Заведено уголовное дело. Наказание виновному водителю будет определено в зависимости от степени тяжести травм пострадавших.

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