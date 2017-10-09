Открытое горение в ТЦ «Синдика» на МКАД ликвидировано
В МЧС сообщили, что продолжаются проливка здания и разбор обрушившихся конструкций.
В МЧС сообщили, что продолжаются проливка здания и разбор обрушившихся конструкций.
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/.
Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.
«В 07:03 мск объявлена ликвидация открытого огня. Продолжается проливка здания и разбор обрушившихся конструкций», — сказал собеседник агентства.
Пожар в ТЦ «Синдика» в Одинцовском районе Подмосковья начался около 15:00 мск в воскресенье. Ему был присвоен третий номер сложности. Площадь пожара составила 55 тыс. кв. м, из здания были эвакуированы более 3 тыс. человек. В результате ЧП пострадали три человека.
На месте пожара продолжают работать более 350 человек. В тушении были задействованы и три вертолета, которые сбросили свыше 600 т воды.