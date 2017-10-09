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07:40 (мск), источник: ТАСС

Открытое горение в ТЦ «Синдика» на МКАД ликвидировано

В МЧС сообщили, что продолжаются проливка здания и разбор обрушившихся конструкций.

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение в торговом центре «Синдика» на МКАД.

Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

«В 07:03 мск объявлена ликвидация открытого огня. Продолжается проливка здания и разбор обрушившихся конструкций», — сказал собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пожар в ТЦ «Синдика» в Одинцовском районе Подмосковья начался около 15:00 мск в воскресенье. Ему был присвоен третий номер сложности. Площадь пожара составила 55 тыс. кв. м, из здания были эвакуированы более 3 тыс. человек. В результате ЧП пострадали три человека.

На месте пожара продолжают работать более 350 человек. В тушении были задействованы и три вертолета, которые сбросили свыше 600 т воды.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Вовка Тридевятое.царство
...гори, гори ясно, чтобы не погасло!...Поджог 100%.
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