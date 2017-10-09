Открытое горение в ТЦ «Синдика» на МКАД ликвидировано

Пожар в ТЦ «Синдика» в Одинцовском районе Подмосковья начался около 15:00 мск в воскресенье. Ему был присвоен третий номер сложности. Площадь пожара составила 55 тыс. кв. м, из здания были эвакуированы более 3 тыс. человек. В результате ЧП пострадали три человека.