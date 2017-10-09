Житель Хабаровска попал под машину в метре от пешеходного перехода

Автолюбитель двигался по улице Руднева в сторону Полярной, когда неожиданно прямо перед капотом его иномарки появился человек. Комментировать ситуацию водитель не пожелал. Подробности согласился рассказать очевидец, который ехал позади «Филдера». По его словам, пешеход вышел на проезжую часть в метре от перехода. Очевидец утверждал, что «Филдер» ехал со скоростью около 40 километров в час. Усомниться в этих словах заставляет тормозной след, оставленный покрышками «Тойоты».