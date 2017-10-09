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07:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровска попал под машину в метре от пешеходного перехода

Пострадавшего увезли в больницу с травмой ноги.

Источник: Губерния онлайн

В Краснофлотском районе Хабаровска под «Тойоту Филдер» попал 30-летний мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте, сообщает портал «Губерния».

Автолюбитель двигался по улице Руднева в сторону Полярной, когда неожиданно прямо перед капотом его иномарки появился человек. Комментировать ситуацию водитель не пожелал. Подробности согласился рассказать очевидец, который ехал позади «Филдера». По его словам, пешеход вышел на проезжую часть в метре от перехода. Очевидец утверждал, что «Филдер» ехал со скоростью около 40 километров в час. Усомниться в этих словах заставляет тормозной след, оставленный покрышками «Тойоты».

Пострадавшего доставили в больницу с подозрением на ушиб ноги. В стационаре диагноз подтвердился, и мужчину отправили домой.

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