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08:34 (мск), источник: ЕАН

Жительница Чебаркуля рассказала о попытке киднеппинга

Жительница Чебаркуля сообщила о попытке неизвестных мужчин украсть ее ребенка из коляски. Новость появилась в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «Вконтакте».

По ее словам, она гуляла с дочерью перед сном, как вдруг к ней подошли двое мужчин. Пока один из них отвлекал мать разговором, второй попытался вынуть ребенка из коляски.

«Лень моя меня спасла, я до сих пор не сняла бампер пластиковый с коляски, и дочь в комбезе просто так не вытащить», — написала она. По словам матери, она начала кричать и звать на помощь, чем привлекла внимание двоих прохожих. После этого мужчины ретировались на серой Lada Priora. После этого женщина, по ее словам, обратилась в полицию. На данный момент ее страница «Вконтакте» удалена.

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