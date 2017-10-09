Жительница Чебаркуля рассказала о попытке киднеппинга

По ее словам, она гуляла с дочерью перед сном, как вдруг к ней подошли двое мужчин. Пока один из них отвлекал мать разговором, второй попытался вынуть ребенка из коляски.

«Лень моя меня спасла, я до сих пор не сняла бампер пластиковый с коляски, и дочь в комбезе просто так не вытащить», — написала она. По словам матери, она начала кричать и звать на помощь, чем привлекла внимание двоих прохожих. После этого мужчины ретировались на серой Lada Priora. После этого женщина, по ее словам, обратилась в полицию. На данный момент ее страница «Вконтакте» удалена.