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07:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пропавшего рыбака ищут в Хабаровском крае

По предварительным данным, мужчина выпал из лодки.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 9 октября, AmurMedia.

Спасатели МЧС отправили на реку Кур в Хабаровском районе для поиска пропавшего мужчины. По предварительной информации, двое мужчин отправились на лодке на р. Кур, во время рыбалки один из мужчин выпал из лодки, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

8 октября в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю от отдела МВД России по Хабаровскому району поступило обращение в оказании помощи пропавшего мужчины. По предварительным данным, двое мужчин отправились на лодке на рыбалку на р. Кур в 3 км от с. Новокуровка, и двигались вниз по течению. Ночью 3 октября один из мужчин выпал из лодки, и в настоящее время его место нахождение неизвестно. Первоначальные поисковые работы проводились сотрудниками полиции и родственниками, однако они результатов не дали.

Сразу после поступления обращения 08.10.2017 г. к месту происшествия на катере КС-701 из Хабаровска выдвинулась группировка спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 5 человек. Расстояние до предполагаемого района проведения поисковых работ — около 130 км. С прибытием на место 9 октября спасатели совместно с сотрудниками полиции и местной администрацией проведут осмотр местности, акваторию и береговую черту.

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