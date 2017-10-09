Пропавшего рыбака ищут в Хабаровском крае

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 9 октября, AmurMedia.

Спасатели МЧС отправили на реку Кур в Хабаровском районе для поиска пропавшего мужчины. По предварительной информации, двое мужчин отправились на лодке на р. Кур, во время рыбалки один из мужчин выпал из лодки, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

8 октября в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю от отдела МВД России по Хабаровскому району поступило обращение в оказании помощи пропавшего мужчины. По предварительным данным, двое мужчин отправились на лодке на рыбалку на р. Кур в 3 км от с. Новокуровка, и двигались вниз по течению. Ночью 3 октября один из мужчин выпал из лодки, и в настоящее время его место нахождение неизвестно. Первоначальные поисковые работы проводились сотрудниками полиции и родственниками, однако они результатов не дали.