Ночью в деревне Большое Савино безработный избил местного жителя
Мужчина попал в больницу с многочисленными травмами.
Мужчина попал в больницу с многочисленными травмами.
Ночью в одной из квартир дома в деревне Большое Савино Пермского района 25-летний безработный избил местного жителя.
Конфликт произошёл после совместного застолья.
«37-летний потерпевший с многочисленными травмами головы и тела госпитализирован в больницу. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведётся следствие», — сообщает