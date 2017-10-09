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08:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

Ночью в деревне Большое Савино безработный избил местного жителя

Мужчина попал в больницу с многочисленными травмами.

Ночью в одной из квартир дома в деревне Большое Савино Пермского района 25-летний безработный избил местного жителя.

Конфликт произошёл после совместного застолья.

«37-летний потерпевший с многочисленными травмами головы и тела госпитализирован в больницу. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведётся следствие», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

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