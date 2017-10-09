Электромонтер МРСК Сибири «Омскэнерго» разбился насмерть, упав с электроопоры
Причиной трагедии стал тот факт, что столб сгнил и не выдержал веса человека.
Причиной трагедии стал тот факт, что столб сгнил и не выдержал веса человека.
В минувшую пятницу, около четырех часов дня, электромонтеры МРСК Сибири «Омскэнерго» проводили профилактические работы на линии в рабочем поселке Большеречье. 37-летний работник компании полез на один из столбов. Когда он уже был на самом верху, столб вдруг рухнул. Коллеги подбежали к мужчине, вызвали скорую помощь, но прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины от травм, полученных при падении с высоты.
— Предварительно установлено, что причиной трагедии стал тот факт, что столб оказался гнилой, — пояснил Ом1 руководитель Большереченского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области Алексей Шашлов. — Гнилая конструкция не выдержала веса человека. По факту его гибели проводится проверка.