Электромонтер МРСК Сибири «Омскэнерго» разбился насмерть, упав с электроопоры

В минувшую пятницу, около четырех часов дня, электромонтеры МРСК Сибири «Омскэнерго» проводили профилактические работы на линии в рабочем поселке Большеречье. 37-летний работник компании полез на один из столбов. Когда он уже был на самом верху, столб вдруг рухнул. Коллеги подбежали к мужчине, вызвали скорую помощь, но прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины от травм, полученных при падении с высоты.