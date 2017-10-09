В Прикамье пассажиры электрички толкали застрявшую на рельсах «Ниву»
В Прикамье могла повториться трагедия подобная той, что произошла в пятницу во Владимирской области, где поезд протаранил автобус.
В Прикамье могла повториться трагедия подобная той, что произошла в пятницу во Владимирской области, где поезд протаранил автобус.
Как сообщает Свердловская железная дорога, утром 7 октября на 88 км перегона Тихая — Боковая в железнодорожной колее застряла «Нива». Ее водитель хотел пересечь рельсы в неположенном месте. Машинисту электрички пришлось применить экстренное торможение. К счастью, ему удалось избежать столкновения.
«Пассажиры электрички вытолкнули машину с пути, после чего состав отправился по назначению, а водитель ВАЗа скрылся с места происшествия», — отмечается в релизе СвЖД. Электропоезд в результате опоздал на 11 минут. Еще один похожий инцидент произошел через несколько часов в 39 км от станции Ляды. Там на путях застряла неисправная легковушка, которую буксировал другой автомобиль, — оборвался соединяющий их трос.
«Благодаря оперативным действиям дежурной по переезду, которая включила для поезда заградительную сигнализацию, предупредила машиниста и приняла меры по освобождению проезда, удалось предотвратить ДТП, задержка поезда оказалась минимальной», — отметили железнодорожники.
Предпосылки для трагедии в тот день возникли и в Свердловской области. В 15 км от станции Кольцово Nissan
Напомним, что 6 октября во Владимирской области недалеко от станции покров пассажирский поезд протаранил автобус, заглохший на путях. Машинист применил экстренное торможение, подавал световые и звуковые сигналы.
Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но избежать столкновения не удалось: поезд, который двигался со скоростью 90 км/ч, находился на расстоянии менее 400 м до переезда. Тормозной путь состава оказался порядка 746 м. Жертвами ДТП стали 16 пассажиров автобуса, еще пять человек попали в больницу.
Ранее серьезное ДТП на переезде произошло в ХМАО: в пассажирский поезд под Нижневартовском врезался грузовик. Жертвами этой аварии стали два человека, еще около 20 получили травмы.