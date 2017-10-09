В Прикамье пассажиры электрички толкали застрявшую на рельсах «Ниву»

Как сообщает Свердловская железная дорога, утром 7 октября на 88 км перегона Тихая — Боковая в железнодорожной колее застряла «Нива». Ее водитель хотел пересечь рельсы в неположенном месте. Машинисту электрички пришлось применить экстренное торможение. К счастью, ему удалось избежать столкновения.

«Пассажиры электрички вытолкнули машину с пути, после чего состав отправился по назначению, а водитель ВАЗа скрылся с места происшествия», — отмечается в релизе СвЖД. Электропоезд в результате опоздал на 11 минут. Еще один похожий инцидент произошел через несколько часов в 39 км от станции Ляды. Там на путях застряла неисправная легковушка, которую буксировал другой автомобиль, — оборвался соединяющий их трос.

«Благодаря оперативным действиям дежурной по переезду, которая включила для поезда заградительную сигнализацию, предупредила машиниста и приняла меры по освобождению проезда, удалось предотвратить ДТП, задержка поезда оказалась минимальной», — отметили железнодорожники.

Предпосылки для трагедии в тот день возникли и в Свердловской области. В 15 км от станции Кольцово Nissan X-Trail высунулся на рельсы на запрещающий сигнал светофора и остановился в границах переезда. Машинист пассажирского поезда № 121 Екатеринбург — Оренбург, получив от дежурной по переезду сигнал о препятствии, применил экстренное торможение, и избежать столкновения удалось. Состав был задержан на 15 минут. Когда поезд проехал, и шлагбаум был открыт, внедорожник скрылся с места.

Напомним, что 6 октября во Владимирской области недалеко от станции покров пассажирский поезд протаранил автобус, заглохший на путях. Машинист применил экстренное торможение, подавал световые и звуковые сигналы.

Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но избежать столкновения не удалось: поезд, который двигался со скоростью 90 км/ч, находился на расстоянии менее 400 м до переезда. Тормозной путь состава оказался порядка 746 м. Жертвами ДТП стали 16 пассажиров автобуса, еще пять человек попали в больницу.