Жителя Башкирии, обвиняемого в убийстве, нашли с помощью спичечного коробка
Мужчина тщательно скрыл следы преступления, но его выдала простая мелочь.
Мужчина тщательно скрыл следы преступления, но его выдала простая мелочь.
В 2015 году в Октябрьском районе Пермского края на одной из ферм местные жители обнаружили труп мужчины. Прибывшие на место полицейские выявили признаки насильственной смерти. Единственной зацепкой в уголовном деле стал спичечный коробок уфимской фабрики.
Благодаря успешным
Оказалось, что мужчину случайно убил его друг, 65-летний пенсионер.
В суде пенсионер заявил, что не хотел убивать своего друга. Во время драки он случайно всадил нож в горло мужчине.
Суд признал пенсионера виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве при превышении самообороны. Наказанием стали 4 года и 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии, сообщает