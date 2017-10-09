Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Секс сокращает жизнь
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Кто убивает российских офицеров в Сирии
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
СМИ: эксперт заявил о враждебной инфраструктуре вокруг Крыма
Винтовка "Сумрак": СМИ о рекорде снайперов РФ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Беременная Ковальчук восхитила фанатов фото в черном лифе - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
20Референдум в Каталонии
08:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителя Башкирии, обвиняемого в убийстве, нашли с помощью спичечного коробка

Мужчина тщательно скрыл следы преступления, но его выдала простая мелочь.

В 2015 году в Октябрьском районе Пермского края на одной из ферм местные жители обнаружили труп мужчины. Прибывшие на место полицейские выявили признаки насильственной смерти. Единственной зацепкой в уголовном деле стал спичечный коробок уфимской фабрики.

Благодаря успешным оперативно-розыскным действиям, сотрудникам МВД Пермского края удалось выяснить, где искать предполагаемого убийцу. В ходе расследования полицейские напали на его след в Башкирии.

Оказалось, что мужчину случайно убил его друг, 65-летний пенсионер.

В суде пенсионер заявил, что не хотел убивать своего друга. Во время драки он случайно всадил нож в горло мужчине.

Суд признал пенсионера виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве при превышении самообороны. Наказанием стали 4 года и 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии, сообщает пресс-служба МВД Пермского края.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Конфуз на «Голосе»: Ужасная песня довела Градского до греха
Легендарные топ-модели 90-х затмили молодых манекенщиц на Неделе моды
«Ъ» узнал о планах Макрона приехать в Россию
Открытое горение в ТЦ «Синдика» в Москве ликвидировано
Сенатор заявил о риске «третьей мировой войны» из-за Трампа
Итальянские СМИ показали фотографию подарка Берлускони Путину
Госдума разъяснит гражданам законы в социальных сетях
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Акунин дописал последнюю книгу про Эраста Фандорина
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь