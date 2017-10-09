Жителя Башкирии, обвиняемого в убийстве, нашли с помощью спичечного коробка

В 2015 году в Октябрьском районе Пермского края на одной из ферм местные жители обнаружили труп мужчины. Прибывшие на место полицейские выявили признаки насильственной смерти. Единственной зацепкой в уголовном деле стал спичечный коробок уфимской фабрики.

Благодаря успешным оперативно-розыскным действиям, сотрудникам МВД Пермского края удалось выяснить, где искать предполагаемого убийцу. В ходе расследования полицейские напали на его след в Башкирии.

Оказалось, что мужчину случайно убил его друг, 65-летний пенсионер.

В суде пенсионер заявил, что не хотел убивать своего друга. Во время драки он случайно всадил нож в горло мужчине.