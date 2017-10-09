Массовое заболевание детей и взрослых произошло в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября, ИА УралПолит.Ru. Дети и взрослые массово заболели в частном секторе в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября, ИА УралПолит.Ru. Дети и взрослые массово заболели в частном секторе в Екатеринбурге.
«По предварительной информации, за медицинской помощью с признаками инфекционного заболевания обратились почти 40 детей и взрослых из разных семей, проживающих в частном жилом секторе
На данный момент зарегистрировано 18 очагов, где выявлены заболевшие. В частности, госпитализированы жители улиц Шекспира, Краснокамская, переулка Скоростной и ряда других.
Прокуратура в ходе проверки, проводимой с привлечением специалистов территориального подразделения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, будет устанавливать обстоятельства, при которых заболели дети и взрослые. В том числе будут проверено качество питьевой воды, используемой в быту пострадавших семей.
В настоящее время специалистами отобраны пробы воды из подземных скважин частного жилого сектора.
По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.