​Массовое заболевание детей и взрослых произошло в Екатеринбурге

«По предварительной информации, за медицинской помощью с признаками инфекционного заболевания обратились почти 40 детей и взрослых из разных семей, проживающих в частном жилом секторе Верх-Исетского района г. Екатеринбурга», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На данный момент зарегистрировано 18 очагов, где выявлены заболевшие. В частности, госпитализированы жители улиц Шекспира, Краснокамская, переулка Скоростной и ряда других.

Прокуратура в ходе проверки, проводимой с привлечением специалистов территориального подразделения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, будет устанавливать обстоятельства, при которых заболели дети и взрослые. В том числе будут проверено качество питьевой воды, используемой в быту пострадавших семей.

В настоящее время специалистами отобраны пробы воды из подземных скважин частного жилого сектора.