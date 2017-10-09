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08:36 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге обчистили отделение Сбербанка

Налетчики опустошили банкомат.

В Екатеринбурге минувшей ночью налетчики ограбили отделение Сбербанка на улице Блюхера. Неизвестные повредили банкомат и вытащили из него всю «наличку». Сумма ущерба устанавливается.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе СМИ УМВД России по городу, сообщение о повреждении банкомата поступило в дежурную часть отдела полиции № 3 8 октября около 22.30.

«Проведен осмотр места происшествия, изъят ряд вещественных доказательств, которые сейчас изучаются. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и задержанию злоумышленника», — пояснили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка России уточнили, что банкомат в зоне самообслуживания был взорван. Сумма похищен средств — незначительна. «В интересах следствия подробности не раскрываются, однако отметим, что пострадавших в результате взрыва нет. Сейчас офис опечатан. Сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют МВД в проведении оперативно-следственныхмероприятий. Как показывает практика, все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание», — отметили в кредитной организации.

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