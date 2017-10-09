Бесправник устроил гонки с полицией по центру Екатеринбурга
И помял машину ДПС.
И помял машину ДПС.
23-летний екатеринбуржец без водительских прав пытался уйти от погони сотрудников полицейских и помял служебную машину.
Гонки по центру города нарушитель устроил около 7 утра 8 октября. Рядом с домом № 26 по проспекту Ленина экипаж ДПС заметил ВАЗ-21093, который не остановился по требованию сотрудников ведомства и даже ускорился, пытаясь уйти от преследования.
Уже у дома № 170 на улице Восточной злоумышленник въехал в служебный ВАЗ-11440: он сдавал назад и не заметил машину ГИБДД. В аварии никто не пострадал.
Гонщик отказался предъявить
Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, в отношении молодого человека составлено восемь административных материалов.
Машину поместили на штрафстоянку, а принимать решение по материалам будет суд.