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08:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Бесправник устроил гонки с полицией по центру Екатеринбурга

И помял машину ДПС.

23-летний екатеринбуржец без водительских прав пытался уйти от погони сотрудников полицейских и помял служебную машину.

Гонки по центру города нарушитель устроил около 7 утра 8 октября. Рядом с домом № 26 по проспекту Ленина экипаж ДПС заметил ВАЗ-21093, который не остановился по требованию сотрудников ведомства и даже ускорился, пытаясь уйти от преследования.

Уже у дома № 170 на улице Восточной злоумышленник въехал в служебный ВАЗ-11440: он сдавал назад и не заметил машину ГИБДД. В аварии никто не пострадал.

Гонщик отказался предъявить какие-либо документы. При проверке личности выяснилось, что водительских прав у екатеринбуржца нет. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, в отношении молодого человека составлено восемь административных материалов.

Машину поместили на штрафстоянку, а принимать решение по материалам будет суд.

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