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08:44 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске введен план «Перехват»: полицейские ловят разбойников в шарфах

Утром 9 октября они напали на магазин ювелирных украшений в Солнечном.

Источник: Агентство «Москва»

В красноярском микрорайоне «Солнечный» неизвестные совершили разбойное нападение на ювелирный магазин. Как сообщили Newslab.ru очевидцы, все случилось сегодня утром по адресу Солнечный бульвар, 6.

По их словам, двое неизвестных палкой разбили витрину в магазине ювелирных изделий. Одни очевидцы сообщают, что преступники были в масках, другие уверяют, что они закрыли лица шарфами. Также известно, что они стреляли в потолок.

Местные жители рассказали, что преступники напали на уборщицу магазина, но она вырвалась, выбежала на улицу и позвала на помощь. Они в это время скрылись. Пока неизвестно, удалось ли злоумышленникам что-то украсть.

Однако в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» Newslab.ru пояснили, что в результате нападения люди не пострадали. В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба, для поимки преступников в городе введен план «Перехват».

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