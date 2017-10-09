На Среднем Урале у должника арестовали целый арсенал
У жителя Ивделя приставы арестовали шесть охотничьих ружей за отказ от возмещения причиненного им морального и материального вреда.
У жителя Ивделя приставы арестовали шесть охотничьих ружей за отказ от возмещения причиненного им морального и материального вреда.
Гражданин в ДТП причинил материальный ущерб, а также вред здоровью и моральный вред. Причиненный вред по решению суда оценен в сумму порядка трехсот тысяч рублей, возмещать которую должник не торопился.
По запросам, поступившим из МВД, стало известно, что у должника имеется шесть охотничьих ружий, а также транспортное средство, на котором и была совершена авария — «ГАЗ — 66».
Судебный пристав арестовал огнестрельное оружие, в количестве 6 единиц: ИЖ-81, ИЖ-18, ИЖ-18МН, ТОЗ-8м, ТОЗ-34, САЙГА 7,62, а также автомобиль. В случае, если должник в ближайшее время не приступит к выплатам задолженности, имущество будет реализовано, вырученные средства будут перечислены взыскателю.