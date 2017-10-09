На Среднем Урале у должника арестовали целый арсенал

Гражданин в ДТП причинил материальный ущерб, а также вред здоровью и моральный вред. Причиненный вред по решению суда оценен в сумму порядка трехсот тысяч рублей, возмещать которую должник не торопился.

По запросам, поступившим из МВД, стало известно, что у должника имеется шесть охотничьих ружий, а также транспортное средство, на котором и была совершена авария — «ГАЗ — 66».