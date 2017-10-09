Тефтелев прокомментировал атаки телефонных террористов

«Ситуация повторяется. Вы сами понимаете, что это не только нас коснулось — и у наших соседей то же самое прошло, и в Москве. Я считаю, что из заседания антитеррористической комиссии выводы сделаны. В любом случае, я не видел фактов, которые заслуживали бы внимания со стороны администрации города. Поступал сигнал — мы работали вместе с силовыми структурами», — заявил Евгений Тефтелев.