Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Эксперты: серия отставок губернаторов связана с конфликтом элит
Кто убивает российских офицеров в Сирии
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Винтовка "Сумрак": СМИ рассказали о новом рекоде снайперов России
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
Беременная Ковальчук восхитила фанатов фото в черном лифе - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
«Ведомости»: сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
08:44 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Тефтелев прокомментировал атаки телефонных террористов

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября, ФедералПресс. На прошлой неделе более 170 объектов в Челябинске подверглись атаке телефонных террористов. Мэр Евгений Тефтелев не увидел в случившемся ничего заслуживающего внимания со стороны администрации города, передает корреспондент «ФедералПресс» с аппаратного совещания.

«Ситуация повторяется. Вы сами понимаете, что это не только нас коснулось — и у наших соседей то же самое прошло, и в Москве. Я считаю, что из заседания антитеррористической комиссии выводы сделаны. В любом случае, я не видел фактов, которые заслуживали бы внимания со стороны администрации города. Поступал сигнал — мы работали вместе с силовыми структурами», — заявил Евгений Тефтелев.

По словам главы города, сегодня власти оперативно анализируют ситуацию. Силовики занимаются поиском виновных — они, по словам мэра Челябинска, обязательно понесут наказание.

Напомним, волна лжеминирований — уже вторая за последний месяц — прокатилась по Челябинску в среду. Среди эвакуированных зданий оказались крупные ТРК, правительственные здания и образовательные учреждения.

На следующий день телефонные террористы продолжили атаку: из-за звонков пришлось отменить занятия в нескольких челябинских школах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Государство возьмет под защиту россиян, сообщивших о коррупции на работе
«Ъ» узнал о планах Макрона приехать в Россию
Из-за краха «ВИМ-авиа» туры в Турцию могут подорожать на 20%
Сенатор заявил об угрозе «третьей мировой войны» из-за Трампа
Итальянские СМИ показали фотографию подарка Берлускони Путину
США и Турция приостановили выдачу виз
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Акунин дописал последнюю книгу про Эраста Фандорина
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь