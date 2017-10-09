Неизвестный повредил банкомат Сбербанка в Екатеринбурге и похитил деньги

Сообщение о повреждении банкомата в помещении кредитного учреждения поступило примерно в 22:30 (20:30 мск) в воскресенье. Выехавшие на место происшествия полицейские провели осмотр и изъяли ряд вещественных доказательств, которые в настоящее время изучаются.

«Установлено, что неизвестный путем повреждения банкомата завладел денежными средствами. Ущерб устанавливается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личность злоумышленника устанавливается. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе Уральского банка Сбербанка, инцидент произошел в офисе Сбербанка по улице Блюхера, дом N59.

«Был взорван один из банкоматов в зоне самообслуживания и похищена незначительная сумма средств. В интересах следствия подробности не раскрываются, однако отметим, что пострадавших в результате взрыва нет. Сейчас офис опечатан», — сообщил собеседник агентства.