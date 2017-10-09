Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Винтовка "Сумрак": СМИ рассказали о новом рекоде снайперов России
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Беременная Ковальчук восхитила фанатов фото в черном лифе - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Ходорковский, поздравляя Путина, пожелал ему отделить себя от РФ
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
09:43 (мск), источник: Интерфакс

Неизвестный повредил банкомат Сбербанка в Екатеринбурге и похитил деньги

Екатеринбург. 9 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Полицейские разыскивают неизвестного, который повредил банкомат на улице Блюхера в Екатеринбурге и похитил деньги, сообщает пресс-группа управления МВД России по городу.

Сообщение о повреждении банкомата в помещении кредитного учреждения поступило примерно в 22:30 (20:30 мск) в воскресенье. Выехавшие на место происшествия полицейские провели осмотр и изъяли ряд вещественных доказательств, которые в настоящее время изучаются.

«Установлено, что неизвестный путем повреждения банкомата завладел денежными средствами. Ущерб устанавливается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личность злоумышленника устанавливается. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе Уральского банка Сбербанка, инцидент произошел в офисе Сбербанка по улице Блюхера, дом N59.

«Был взорван один из банкоматов в зоне самообслуживания и похищена незначительная сумма средств. В интересах следствия подробности не раскрываются, однако отметим, что пострадавших в результате взрыва нет. Сейчас офис опечатан», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники службы безопасности Сбербанка содействуют МВД в проведении оперативно-следственных мероприятий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Ъ» узнал о планах Макрона приехать в Россию
Из-за краха «ВИМ-авиа» путевки могут подорожать на 20%
Сенатор заявил об угрозе «третьей мировой войны» из-за Трампа
Итальянские СМИ показали фотографию подарка Берлускони Путину
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Акунин дописал последнюю книгу про Эраста Фандорина
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь