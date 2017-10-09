Неизвестный повредил банкомат Сбербанка в Екатеринбурге и похитил деньги
Екатеринбург. 9 октября.
Екатеринбург. 9 октября.
Сообщение о повреждении банкомата в помещении кредитного учреждения поступило примерно в 22:30 (20:30 мск) в воскресенье. Выехавшие на место происшествия полицейские провели осмотр и изъяли ряд вещественных доказательств, которые в настоящее время изучаются.
«Установлено, что неизвестный путем повреждения банкомата завладел денежными средствами. Ущерб устанавливается», — говорится в сообщении.
Отмечается, что личность злоумышленника устанавливается. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Как уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в
«Был взорван один из банкоматов в зоне самообслуживания и похищена незначительная сумма средств. В интересах следствия подробности не раскрываются, однако отметим, что пострадавших в результате взрыва нет. Сейчас офис опечатан», — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудники службы безопасности Сбербанка содействуют МВД в проведении