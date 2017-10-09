На дамбе р. Волга в Сызрани «двенадцатая» сбила пешехода

24-летний водитель ехал на ВАЗ-2112 вдоль центрального пляжа в сторону ул. Достоевского. 33-летний пешеход шёл по проезжей части, при этом на его одежде не было светоотражающих элементов. Дорога на дамбе не освещена, так что водитель заметил пешехода в самый последний момент и наезда избежать на удалось, сообщает syzran-small. ru.