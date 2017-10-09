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09:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

17 человек эвакуировали из горящего жилого дома в Иркутске

По предварительным сведениям, причиной возгорания мог стать поджог.

Источник: IrkutskMedia.ru

17 жильцов двухэтажного деревянного дома на улице Депутатской в Иркутске были эвакуированы из-за пожара накануне вечером, 8 октября. Среди возможных причин возгорания дознаватели рассматривают поджог. Виновное лицо устанавливается. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

«Прибыв по указанному адресу, мы увидели густой дым из окон на первом этаже. По старым перекрытиям огонь быстро распространялся на соседние квартиры. Некоторые жильцы самостоятельно покинули дом, других пришлось эвакуировать, поскольку люди недооценивали складывающуюся ситуацию», — рассказал помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Евгений Верхотуров.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире, расположенной на первом этаже. Спустя 20 минут открытый огонь был ликвидирован, еще некоторое время огнеборцы проверяли жилые помещения и осуществляли проливку места пожара. В результате в горевшей квартире повреждены домашние вещи, в соседних квартирах повреждены пол и стены. Никто из людей не пострадал.

Государственные инспекторы по пожарному надзору в очередной раз отметили, что своевременное сообщение о возгорании спасло жизни людей.

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