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09:05 (мск), источник: Восток Медиа

На хабаровского полицейского из-за убийства Драчёва завели уголовное дело

Приятель Анара Аллахверанова убеждал прибывших гвардейцев не вмешиваться в драку.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице следователи завели уголовное дело на бывшего сотрудника полиции, который ничего не сделал, чтобы предотвратить убийство пауэрлифтера Андрея Драчёва. Мужчину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», прокуратура организовала проверку в отношении сотрудника полиции, который стал свидетелем конфликта пауэрлифтера Андрея Драчёва и его предполагаемого убийцы Анара Аллахверанова, но не принял никаких мер. Он отдыхал в компании подозреваемого, с которым был давно знаком, не находясь при исполнении служебных обязанностей. Полицейского уволили из правоохранительных органов — за то, что он совершил проступок, порочащий честь и достоинство стража порядка.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бездействовал как должностное лицо и тем самым использовал служебные полномочия в своих целях. Более того, когда на место прибыли сотрудники войск Национальной гвардии — а Драчёв в то время ещё был жив и ему можно было помочь, — то полицейский стал убеждать их не предпринимать мер к Анару Аллахверанову. По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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