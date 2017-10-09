На хабаровского полицейского из-за убийства Драчёва завели уголовное дело

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», прокуратура организовала проверку в отношении сотрудника полиции, который стал свидетелем конфликта пауэрлифтера Андрея Драчёва и его предполагаемого убийцы Анара Аллахверанова, но не принял никаких мер. Он отдыхал в компании подозреваемого, с которым был давно знаком, не находясь при исполнении служебных обязанностей. Полицейского уволили из правоохранительных органов — за то, что он совершил проступок, порочащий честь и достоинство стража порядка.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бездействовал как должностное лицо и тем самым использовал служебные полномочия в своих целях. Более того, когда на место прибыли сотрудники войск Национальной гвардии — а Драчёв в то время ещё был жив и ему можно было помочь, — то полицейский стал убеждать их не предпринимать мер к Анару Аллахверанову. По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.