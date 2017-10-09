Глава Сибирского регионального центра МЧС летит в Приморье помогать с тушением тайги
Сергей Диденко намерен встретиться с врио губернатора края Андреем Тарасенко и обсудить меры стабилизации ситуации.
Сергей Диденко намерен встретиться с врио губернатора края Андреем Тарасенко и обсудить меры стабилизации ситуации.
Владивосток, 9 октября, PrimaMedia.
Начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко вылетает во Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
«Стабилизировать обстановку с лесными пожарами в Приморском крае пока не удаётся. Количество очагов продолжает расти, увеличиваются и площади, пройденные огнём. В помощь местным властям в борьбе с пожарами МЧС России увеличило авиационную группировку ещё на одну единицу — вертолёт Ми-8 присоединился к двум
По оперативной информации ведомства на 9 октября, в лесах действует 65 очагов, а площадь только за сутки выросла на 700 Га и составляет 2,3 тысячи Га. Причиной всех возгораний в сибирском центре МЧС считают безответственное поведениие людей в лесах при сборе урожая шишек, других дикоросов и во время охоты.
Приморье — единственный регион в России, где в октябре столь активно действуют лесные пожары.
«При помощи
Отмечается, что имеющегося количества средств тушения, а это 400 человек и около 100 единиц техники, явно недостаточно. Согласно расчётным методикам, при таком количестве очагов и площадей людей и техники должно быть в 6 раз больше.
«Кроме того, на уровне муниципалитетов необходимо срочно усилить профилактическую работу с населением и предпринять все возможные административные меры — полный запрет посещения лесов и контроль со стороны правоохранительных и надзорных структур, применение штрафных санкций к нарушителям требований пожарной безопасности в лесах», — отмечается в сообщении.