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09:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Глава Сибирского регионального центра МЧС летит в Приморье помогать с тушением тайги

Сергей Диденко намерен встретиться с врио губернатора края Андреем Тарасенко и обсудить меры стабилизации ситуации.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 октября, PrimaMedia.

Начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко вылетает во Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу центра. Здесь он планирует встретиться с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко и обсудить меры стабилизации лесопожарной обстановки и, если позволит погода, облететь горящие районы на вертолете.

«Стабилизировать обстановку с лесными пожарами в Приморском крае пока не удаётся. Количество очагов продолжает расти, увеличиваются и площади, пройденные огнём. В помощь местным властям в борьбе с пожарами МЧС России увеличило авиационную группировку ещё на одну единицу — вертолёт Ми-8 присоединился к двум самолётам-амфибиям Бе-200. Угрозу жилью и объектам инфраструктуры от огня удается предотвратить, однако дым от пожаров досаждает местному населению», — говорится в сообщении пресс-службы.

По оперативной информации ведомства на 9 октября, в лесах действует 65 очагов, а площадь только за сутки выросла на 700 Га и составляет 2,3 тысячи Га. Причиной всех возгораний в сибирском центре МЧС считают безответственное поведениие людей в лесах при сборе урожая шишек, других дикоросов и во время охоты.

Приморье — единственный регион в России, где в октябре столь активно действуют лесные пожары.

«При помощи авиационно-спасательных технологий удаётся сдерживать продвижение огня в направлении населённых пунктов, но из-за погодных условий в полную силу авиация работать не может. Необходимо экстренно увеличивать наземную группировку за счёт подразделений Рослесхоза», — сообщает пресс-служба регионального центра.

Отмечается, что имеющегося количества средств тушения, а это 400 человек и около 100 единиц техники, явно недостаточно. Согласно расчётным методикам, при таком количестве очагов и площадей людей и техники должно быть в 6 раз больше.

«Кроме того, на уровне муниципалитетов необходимо срочно усилить профилактическую работу с населением и предпринять все возможные административные меры — полный запрет посещения лесов и контроль со стороны правоохранительных и надзорных структур, применение штрафных санкций к нарушителям требований пожарной безопасности в лесах», — отмечается в сообщении.

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