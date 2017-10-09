Верховный суд пересмотрит дело «черных риелторов» из Екатеринбурга
Верховный суд на этой неделе начнет пересмотр дела четверых «черных риелторов» из Екатеринбурга, сообщает «Право.ру».
Верховный суд на этой неделе начнет пересмотр дела четверых «черных риелторов» из Екатеринбурга, сообщает «Право.ру».
Напомним, что в 2014 году, познакомившись в месте обитания бродяг, преступники споили и заставили подписать договор о продаже комнаты в коммуналке брата одного из мошенников. После подписания они избили мужчину.
В следующий раз злоумышленники обманом «выбили» двухкомнатную квартиру, а ее владельца убили. Позднее они обманули 34-летнюю женщину, у которой наблюдалась легкая умственная отсталость. Мошенники воспользовались ее доверчивостью и оставили и ее малолетнего сына без квартиры.
В июне прошлого года дело банды «черных риелторов» направили в Свердловский областной суд. В апреле этого года он вынес злоумышленникам приговор: сроки участников группировки составили от 8 до 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Преступники заявили, что хотят обжаловать приговор в Верховном суде.