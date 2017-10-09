Верховный суд пересмотрит дело «черных риелторов» из Екатеринбурга

Напомним, что в 2014 году, познакомившись в месте обитания бродяг, преступники споили и заставили подписать договор о продаже комнаты в коммуналке брата одного из мошенников. После подписания они избили мужчину.

В следующий раз злоумышленники обманом «выбили» двухкомнатную квартиру, а ее владельца убили. Позднее они обманули 34-летнюю женщину, у которой наблюдалась легкая умственная отсталость. Мошенники воспользовались ее доверчивостью и оставили и ее малолетнего сына без квартиры.