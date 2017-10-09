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09:01 (мск), источник: ЕАН

Верховный суд пересмотрит дело «черных риелторов» из Екатеринбурга

Верховный суд на этой неделе начнет пересмотр дела четверых «черных риелторов» из Екатеринбурга, сообщает «Право.ру».

Напомним, что в 2014 году, познакомившись в месте обитания бродяг, преступники споили и заставили подписать договор о продаже комнаты в коммуналке брата одного из мошенников. После подписания они избили мужчину.

В следующий раз злоумышленники обманом «выбили» двухкомнатную квартиру, а ее владельца убили. Позднее они обманули 34-летнюю женщину, у которой наблюдалась легкая умственная отсталость. Мошенники воспользовались ее доверчивостью и оставили и ее малолетнего сына без квартиры.

В июне прошлого года дело банды «черных риелторов» направили в Свердловский областной суд. В апреле этого года он вынес злоумышленникам приговор: сроки участников группировки составили от 8 до 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Преступники заявили, что хотят обжаловать приговор в Верховном суде.

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