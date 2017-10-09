В Сосновском районе в ДТП погибла женщина
В Сосновском районе (Челябинской области) 7 октября 24-летний водитель Фольксваген Джетта при обгоне не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Лада Гранта.
В Сосновском районе (Челябинской области) 7 октября 24-летний водитель Фольксваген Джетта при обгоне не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Лада Гранта.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
В результате ДТП пассажир Лады — 48-летняя женщина — от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи. По предварительным данным, обгон на данном участке дороги запрещен Правилами дорожного движения.