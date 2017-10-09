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09:07 (мск), источник: Uralpress.ru

В Сосновском районе в ДТП погибла женщина

В Сосновском районе (Челябинской области) 7 октября 24-летний водитель Фольксваген Джетта при обгоне не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Лада Гранта.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в результате столкновения Лада Гранта выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Тойота Карина».

В результате ДТП пассажир Лады — 48-летняя женщина — от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи. По предварительным данным, обгон на данном участке дороги запрещен Правилами дорожного движения.

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