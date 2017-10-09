В Перми при опрокидывании авто погиб пассажир
Авария случилась 7 октября в 03:30 на улице Лифанова. Отечественный автомобиль наехал на дорожное ограждение, а потом опрокинулся.
Авария случилась 7 октября в 03:30 на улице Лифанова. Отечественный автомобиль наехал на дорожное ограждение, а потом опрокинулся.
По улице Лифанова на ВАЗ-2110 двигался 26-летний водитель. Он превысил скоростной режим и допустил занос машины. После автомобиль врезался в дорожное ограждение с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП погиб 22-летний пассажир. Водитель и еще два его пассажира получили разные травмы.
По факту аварии в полиции возбуждено уголовное дело.