В Перми при опрокидывании авто погиб пассажир

По улице Лифанова на ВАЗ-2110 двигался 26-летний водитель. Он превысил скоростной режим и допустил занос машины. После автомобиль врезался в дорожное ограждение с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП погиб 22-летний пассажир. Водитель и еще два его пассажира получили разные травмы.



По факту аварии в полиции возбуждено уголовное дело.