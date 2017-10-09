На Южном Урале вспыхнуло 3 лесных пожара

Пожары случились 8 октября в Октябрьском (3,7 га), Увельском (4,9 га) и Шершневском (1 га) лесничествах. К тушению возгораний привлеклись 23 человека и 8 единиц техники. Всего на сегодняшний день за время пожароопасного сезона ликвидированы 406 пожаров на площади 2987,14 гектара.

Напомним, если вы увидели возгорание в лесу, позвоните на единый номер лесной охраны: 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный), а также в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8 (351) 261−65−54 , 261−65−55. Кроме того, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.