В Ростове из-за пожара на рынке изменилось движение транспорта

Как сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону, конечная остановка автобусных маршрутов № 33, 54, 78, 83, 89, 23-МТ, 25-МТ, 56-МТ, 78-МТ, 83-МТ перенесена на улицу Миронова с разворотом в районе пересечения с улицы Думенко. Движение автобусов по маршрутам 22 и 35 организовано по новой схеме с переносом конечной остановки в район пересечения улиц Лелюшенко и Каскадной.

Напомним, что возгорание на оптовом вещевом рынке «Восточный» произошло около девяти часов вечера восьмого октября. Из-за сильного ветра в считанные минуты огонь охватил около шести тысяч квадратных метров. Пожару была присвоена наивысшая категория сложности — четвертая.