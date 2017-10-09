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09:38 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростове из-за пожара на рынке изменилось движение транспорта

В Ростове-на-Дону из-за пожара на рынке «Восточный» в микрорайоне Темерник изменена схема движения общественного пассажирского транспорта. В общей сложности изменения внесены в работу 184 автобусов и маршрутных такси на 12 направлениях.

Как сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону, конечная остановка автобусных маршрутов № 33, 54, 78, 83, 89, 23-МТ, 25-МТ, 56-МТ, 78-МТ, 83-МТ перенесена на улицу Миронова с разворотом в районе пересечения с улицы Думенко. Движение автобусов по маршрутам 22 и 35 организовано по новой схеме с переносом конечной остановки в район пересечения улиц Лелюшенко и Каскадной.

Напомним, что возгорание на оптовом вещевом рынке «Восточный» произошло около девяти часов вечера восьмого октября. Из-за сильного ветра в считанные минуты огонь охватил около шести тысяч квадратных метров. Пожару была присвоена наивысшая категория сложности — четвертая.

Около двух часов ночи возгорание было локализовано. К тушению пожара были привлечены более 400 человек и 50 единиц техники. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара и сумма ущерба устанавливаются.

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