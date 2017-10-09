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09:46 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске пешеход, перебегавший улицу, попал в больницу

Мужчина попал под колёса автомобиля.

Пешеход попал под машину на правобережье Красноярска. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в социальной сети.

ДТП с пешеходом произошло утром 9 октября, около 8:40. Мужчина перебегал улицу Грунтовая в районе дома № 19 вне пешеходного перехода и попал под колёса автомобиля «Тойота Камри».

С травмами пострадавшего доставили в больницу. Дополнительных сведений о его состоянии пока нет. Детали произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.

Напомним, несколько дней назад мы сообщали, что в Шарыповском районе молодой водитель насмерть сбил троих пешеходов. В ДТП погибли мальчик 7-ми лет, девочка 9-ти лет, и взрослый мужчина. Известно, что водитель за год привлекался за различные административные нарушения 18 раз.

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