По факту избиения болельщиков «Крыльев Советов» в Оренбурге возбудили уголовное дело

Источник: РИА "Новости"

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Напомним, инцидент произошел 2 сентября этого года в Оренбурге во время матча 11 тура ФНЛ. В самом конце игры на гостевом секторе произошла потасовка между болельщиками и сотрудниками правоохранительных органов.

После того как на секторе самарцев был зажжен и брошен файер, сотрудники полиции зашли на гостевой сектор и попытались задержать нарушителя. Как отмечала пресс-служба «Крыльев», такие действия правоохранителей во время матча непосредственно на секторе противоречат рекомендациям со стороны РФС.

Поведение сотрудников правоохранительных органов спровоцировало беспорядки в самом секторе, после чего туда ворвался ОМОН и пустил в ход дубинки. В результате чего пострадало большое количество болельщиков, которые не имели никакого отношения к совершению правонарушения. «Крылья Советов»

В интернете появились видеозаписи, на одной из которых зафиксировано, как сотрудники правоохранительных органов ставят болельщиков лицом к стене на «растяжку» и наносят им удары ногами и дубинками. При этом болельщики не оказывают сопротивления и не пытаются скрыться.

Юристы Комитета против пыток, просмотрев эти видеозаписи, пришли к выводу, что в действиях сотрудников правоохранительных органов имеются нарушения закона «О полиции», а также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств»). 8 сентября правозащитники обратились в Следственное управление СК РФ по Оренбургской области с сообщением о преступлении.

11 сентября правозащитники также обратились в региональный СУ СК, но уже в интересах конкретного пострадавшего — болельщика «Крыльев Советов» Дениса Белянина.

6 октября юристы комитета получили копию постановления о возбуждении уголовного дела.