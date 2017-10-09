Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа причина крупного пожара в Москве
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Летевший из Дубая самолет экстренно приземлился в Челябинске
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Сеть возмущена откровенными кадрами 51-летней Штурм - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
Беременная Ковальчук восхитила фанатов фото в черном лифе - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Ходорковский, поздравляя Путина, пожелал ему отделить себя от РФ
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
12Взрыв военных складов под Винницей
11:10 (мск), источник: Volga News

По факту избиения болельщиков «Крыльев Советов» в Оренбурге возбудили уголовное дело

По факту избиения болельщиков «Крыльев Советов» после выездного матча с «Оренбургом» возбуждено уголовное дело, сообщает Комитет против пыток.

Источник: РИА "Новости"

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Напомним, инцидент произошел 2 сентября этого года в Оренбурге во время матча 11 тура ФНЛ. В самом конце игры на гостевом секторе произошла потасовка между болельщиками и сотрудниками правоохранительных органов.

После того как на секторе самарцев был зажжен и брошен файер, сотрудники полиции зашли на гостевой сектор и попытались задержать нарушителя. Как отмечала пресс-служба «Крыльев», такие действия правоохранителей во время матча непосредственно на секторе противоречат рекомендациям со стороны РФС.

Поведение сотрудников правоохранительных органов спровоцировало беспорядки в самом секторе, после чего туда ворвался ОМОН и пустил в ход дубинки. В результате чего пострадало большое количество болельщиков, которые не имели никакого отношения к совершению правонарушения.
«Крылья Советов»

В интернете появились видеозаписи, на одной из которых зафиксировано, как сотрудники правоохранительных органов ставят болельщиков лицом к стене на «растяжку» и наносят им удары ногами и дубинками. При этом болельщики не оказывают сопротивления и не пытаются скрыться.

Юристы Комитета против пыток, просмотрев эти видеозаписи, пришли к выводу, что в действиях сотрудников правоохранительных органов имеются нарушения закона «О полиции», а также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств»). 8 сентября правозащитники обратились в Следственное управление СК РФ по Оренбургской области с сообщением о преступлении.

11 сентября правозащитники также обратились в региональный СУ СК, но уже в интересах конкретного пострадавшего — болельщика «Крыльев Советов» Дениса Белянина.

6 октября юристы комитета получили копию постановления о возбуждении уголовного дела.

Напомним также, что ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ и ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), фигурантами которого стали трое болельщиков — жителей Самары в возрасте от 20 до 25 лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
По факту избиения болельщиков "Крыльев Советов" возбудили дело
«Ъ» узнал о планах Макрона приехать в Россию
Минтранс назвал дату прекращения работы «ВИМ-Авиа»
Сенатор заявил об угрозе «третьей мировой войны» из-за Трампа
Саудовская Аравия купит комплексы ПВО С-400 и автоматы АК-103
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Акунин дописал последнюю книгу про Эраста Фандорина
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь