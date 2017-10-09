На объездной дороге Краснокамска из-за грузовика столкнулись три автомобиля

Серьёзное ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля произошло на автодороге «Подъезд к Перми от М7 «Волга».

Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, авария произошла вечером 8 октября. По предварительным данным, 37-летний водитель из Костромской области грузовика DAF, не выбрав безопасную дистанцию, в итоге врезался в ехавший перед ним седан Vortex Estina. От удара легковушку отбросило под полуприцеп «Крона» грузовика Iveco Stralis под управлением 64-летнего водителя из Кировской области.