В МЧС рассказали подробности столкновения под Барановичами двух поездов с грузовиком

Источник: БЕЛТА

Авария произошла 8 октября примерно в 15.15. На нерегулируемом железнодорожном переезде (оборудован световой и звуковой сигнализацией) станции Юшкевичи МАЗ с прицепом столкнулся с пассажирскими поездами № 652 и № 607 (сообщением Брест-Минск и Минск-Брест). Пострадавших нет.

По предварительной информации, с поездом № 652 столкнулся прицеп грузовика, затем его выбросило на встречный путь под поезд № 607. В результате ДТП тепловозы получили механические повреждения, железнодорожное полотно не повреждено. Сотрудники МЧС при помощи бензорезов провели работы по извлечению фрагментов прицепа.

В 17.30 один из составов был отбуксирован на станцию Погорельцы для замены тепловоза. В 18.50 на станцию Барановичи-Полесские для замены тепловоза был доставлен второй поезд.