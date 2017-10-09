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09:42 (мск), источник: БЕЛТА

В МЧС рассказали подробности столкновения под Барановичами двух поездов с грузовиком

9 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС привлекались для извлечения фрагментов прицепа грузовика, столкнувшегося с двумя пассажирскими поездами в Барановичском районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

Авария произошла 8 октября примерно в 15.15. На нерегулируемом железнодорожном переезде (оборудован световой и звуковой сигнализацией) станции Юшкевичи МАЗ с прицепом столкнулся с пассажирскими поездами № 652 и № 607 (сообщением Брест-Минск и Минск-Брест). Пострадавших нет.

По предварительной информации, с поездом № 652 столкнулся прицеп грузовика, затем его выбросило на встречный путь под поезд № 607. В результате ДТП тепловозы получили механические повреждения, железнодорожное полотно не повреждено. Сотрудники МЧС при помощи бензорезов провели работы по извлечению фрагментов прицепа.

В 17.30 один из составов был отбуксирован на станцию Погорельцы для замены тепловоза. В 18.50 на станцию Барановичи-Полесские для замены тепловоза был доставлен второй поезд.

Происшествие спровоцировало задержку в движении 16 поездов в брестском и минском направлениях.

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