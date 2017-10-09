Каршеринговый «Смарт» разбили на Пискарёвском
«Смарт» каршеринговой компании YouDrive попал в ДТП на Пискарёвском проспекте, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«Смарт» каршеринговой компании YouDrive попал в ДТП на Пискарёвском проспекте, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«Мимо ехал, перед в хлам, подушка безопасности сработала со стороны водителя. В кого она так влетела, непонятно», — пишет Артём.
«Докаталась! Она меня подрезала, и не раз. Там женщина средних лет за рулём. В оранжевой куртке в цвет полос «Смарта», — рассказывает Тим.
Метров за 150 до «Смарта», на поворот с Пискарёвского на Руставели, по словам Фила, стоит другая разбитая легковушка. «Братан решил поехать прямо))», — иронизирует Фил.
Каршеринговые машины иногда попадают в серьёзные ДТП. В августе на Каменноостровском проспекте разбился другой каршеринговый «Смарт» (фото, видео). Погиб его водитель, молодой мужчина, из второй машины, «Соляриса», трое попали в больницу.