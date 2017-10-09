Каршеринговый «Смарт» разбили на Пискарёвском

«Мимо ехал, перед в хлам, подушка безопасности сработала со стороны водителя. В кого она так влетела, непонятно», — пишет Артём.

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«Докаталась! Она меня подрезала, и не раз. Там женщина средних лет за рулём. В оранжевой куртке в цвет полос «Смарта», — рассказывает Тим.

Метров за 150 до «Смарта», на поворот с Пискарёвского на Руставели, по словам Фила, стоит другая разбитая легковушка. «Братан решил поехать прямо))», — иронизирует Фил.