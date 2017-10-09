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10:15 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области при столкновении двух автомобилей погибла женщина

Один человек погиб в результате ДТП, которое произошло вечером 8 октября в Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Авария случилась в 18:40 на 9 км автодороги Целина-Ольшанка.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2110» допустил столкновение с «ВАЗ-21099». В результате ДТП погибла пассажирка «ВАЗ-21099».

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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