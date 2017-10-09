В Ростовской области при столкновении двух автомобилей погибла женщина
Один человек погиб в результате ДТП, которое произошло вечером 8 октября в Ростовской области, сообщает
Один человек погиб в результате ДТП, которое произошло вечером 8 октября в Ростовской области, сообщает
Авария случилась в 18:40 на 9 км автодороги
По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2110» допустил столкновение с «ВАЗ-21099». В результате ДТП погибла пассажирка «ВАЗ-21099».
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.