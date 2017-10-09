В Краснодаре мотоциклистов обстреляли из пневматики
ЧП зафиксировано в Краснодаре поздним вечером в воскресенье, 8 октября. О случившемся «Югополису» рассказал Артем Коноваленко, официальный представитель УМВД РФ по городу Краснодару.
ЧП зафиксировано в Краснодаре поздним вечером в воскресенье, 8 октября. О случившемся «Югополису» рассказал Артем Коноваленко, официальный представитель УМВД РФ по городу Краснодару.
Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 10 часов вечера. Молодая супружеская пара ехала на мотоцикле по улице Дзержинского. На перекрестке с Дальней мотоциклисты остановились на светофоре. В этот момент раздался хлопок, и 28-летняя женщина, находившаяся на заднем сиденье за спиной своего мужа, вскрикнула.
Муж обнаружил, что ее куртка пробита, жена ранена, и позвонил в полицию и в скорую.
В больнице, куда увезли женщину, из мягких тканей под ее левой лопаткой извлекли пулю от пневматического оружия.
Муж пострадавшей сообщил полицейским, что дорожных конфликтов у него не было. В настоящее время проводится проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются лица, которые могут быть к нему причастны.
Ранее «Югополис» сообщал о том, что краснодарская полиция проверяет информацию о стрельбе из пневматики по зданию шиномонтажа на улице Симферопольской в краевом центре.