В Краснодаре мотоциклистов обстреляли из пневматики

Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 10 часов вечера. Молодая супружеская пара ехала на мотоцикле по улице Дзержинского. На перекрестке с Дальней мотоциклисты остановились на светофоре. В этот момент раздался хлопок, и 28-летняя женщина, находившаяся на заднем сиденье за спиной своего мужа, вскрикнула.

Муж обнаружил, что ее куртка пробита, жена ранена, и позвонил в полицию и в скорую.

В больнице, куда увезли женщину, из мягких тканей под ее левой лопаткой извлекли пулю от пневматического оружия.

Муж пострадавшей сообщил полицейским, что дорожных конфликтов у него не было. В настоящее время проводится проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются лица, которые могут быть к нему причастны.