Нефтепродукты в Славянку попали из стока, который стоит на балансе «Водоканала»
Специалисты обнаружили предполагаемый источник загрязнения нефтепродуктами реки Славянки в Петербурге. Поиски вели с помощью квадрокоптера.
Специалисты обнаружили предполагаемый источник загрязнения нефтепродуктами реки Славянки в Петербурге. Поиски вели с помощью квадрокоптера.
Как сообщили 9 октября в
«Через вышеуказанный выпуск осуществляется водоотведение без очистных сооружений таких абонентов, как ОАО «Российские железные дороги», ФКУ «Исправительная колония № 5», представительства коммерческой компании «Минтаро Коммершиал Инк», ООО «Санкт-Петербургский Хлебокомбинат № 7», ООО «Фиорд» и ООО «Сиб-Центр», — сообщили в ведомстве.
Утром 5 октября петербуржцы заметили нефтяной шлейф, который растянулся от устья реки Славянки до местного железнодорожного моста. Нефтяные пятна заметили также в Неве в районе Рыбацкого проспекта у дома № 18.