Нефтепродукты в Славянку попали из стока, который стоит на балансе «Водоканала»

Читайте также На реке Славянке ликвидируют масляное пятно, которое может загрязнить Неву

Как сообщили 9 октября в пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, государственные инспекторы проверили официальные выпуски предприятий, имеющих разрешение сбрасывать сточные воды в реку. Беспилотник ГУП «ПИЛАРН» зафиксировал пенистую воду, которая под сильным напором выходила из одного выпуска. Выснилось, что он принадлежит «ОбщМет», находящемуся с 2005 года на балансе «Водоканала Санкт-Петербурга».

«Через вышеуказанный выпуск осуществляется водоотведение без очистных сооружений таких абонентов, как ОАО «Российские железные дороги», ФКУ «Исправительная колония № 5», представительства коммерческой компании «Минтаро Коммершиал Инк», ООО «Санкт-Петербургский Хлебокомбинат № 7», ООО «Фиорд» и ООО «Сиб-Центр», — сообщили в ведомстве.

Лаборатория отобрала пробы воды, результаты которых пока не сообщаются. По факту возбуждено административное дело о нарушении правил водопользования.