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10:30 (мск), источник: Фонтанка

Нефтепродукты в Славянку попали из стока, который стоит на балансе «Водоканала»

Специалисты обнаружили предполагаемый источник загрязнения нефтепродуктами реки Славянки в Петербурге. Поиски вели с помощью квадрокоптера.

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Как сообщили 9 октября в пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, государственные инспекторы проверили официальные выпуски предприятий, имеющих разрешение сбрасывать сточные воды в реку. Беспилотник ГУП «ПИЛАРН» зафиксировал пенистую воду, которая под сильным напором выходила из одного выпуска. Выснилось, что он принадлежит «ОбщМет», находящемуся с 2005 года на балансе «Водоканала Санкт-Петербурга».

«Через вышеуказанный выпуск осуществляется водоотведение без очистных сооружений таких абонентов, как ОАО «Российские железные дороги», ФКУ «Исправительная колония № 5», представительства коммерческой компании «Минтаро Коммершиал Инк», ООО «Санкт-Петербургский Хлебокомбинат № 7», ООО «Фиорд» и ООО «Сиб-Центр», — сообщили в ведомстве.

Лаборатория отобрала пробы воды, результаты которых пока не сообщаются. По факту возбуждено административное дело о нарушении правил водопользования.

Утром 5 октября петербуржцы заметили нефтяной шлейф, который растянулся от устья реки Славянки до местного железнодорожного моста. Нефтяные пятна заметили также в Неве в районе Рыбацкого проспекта у дома № 18.

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