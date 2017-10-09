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10:42 (мск), источник: УралПолит.ру

Бесправный нарушитель правил движения протаранил патрульную машину в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября, ИА УралПолит.Ru. Нарушитель правил движения врезался в патрульную машину ГИБДД в Екатеринбурге.

«Около 07:20 у дома № 26 на проспекте Ленина в Екатеринбурге экипажем городского полка ДПС замечена автомашина “ВАЗ 21093”, водитель которой не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и на высокой скорости попытался уйти от преследования. В ходе движения гражданин на законные требования сотрудников полиции об остановке также не реагировал, допустив несколько нарушений правил дорожного движения, поставив тем самым под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения», — сообщает отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В районе дома № 170 на улице Восточной нарушитель при движении задним ходом допустил столкновение со служебной машиной ГИБДД «ВАЗ-11440», сказано в сообщении.

В результате ДТП никто не пострадал, за исключением автомашин, получивших повреждения.

На месте аварии 23-летний водитель отказался предъявлять какие-либо документы. Для установления личности он был доставлен в отдел полиции. При проверке установлено, что данный гражданин не имеет водительских прав. От прохождения медицинского освидетельствования отказался.

За проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, за невыполнение требования об остановке и законного распоряжения сотрудника полиции в отношении правонарушителя в отношении водителя составлено сразу восемь административных материалов по статьям КОАП РФ о проезде на запрещающий сигнал светофора, невыполнении законного распоряжения полицейского об остановке автомобиля и о невыполнении требования полиции.

Автомашина нарушителя помещена на штрафную стоянку.

Решение по материалам примет суд.

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