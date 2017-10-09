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10:48 (мск), источник: Интерфакс

Религиозный деятель в Челябинской области оштрафован за хранение запрещенной литературы

Челябинск. 9 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Кунашакский районный суд (Челябинская область) оштрафовал местного жителя, обучавшего земляков-мусульман религии по экстремистской книге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник.

Книга, включенная в федеральный список экстремистских материалов, была изъята сотрудниками полиции в доме гражданина, организовавшего «обучение религии среди местных жителей-мусульман».

Как отмечается в сообщении, ранее сотрудники прокуратуры неоднократно предостерегали его о недопустимости нарушения закона в связи с выявлением у него запрещенных книг.

За хранение экстремистской литературы в отношении мужчины возбудили административное производство по ст. 20.29 КоАП РФ.

Суд назначил ему штраф в размере 2 тыс. рублей с конфискацией экстремистской литературы.

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