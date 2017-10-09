Религиозный деятель в Челябинской области оштрафован за хранение запрещенной литературы
Челябинск. 9 октября.
Челябинск. 9 октября.
Книга, включенная в федеральный список экстремистских материалов, была изъята сотрудниками полиции в доме гражданина, организовавшего «обучение религии среди местных жителей-мусульман».
Как отмечается в сообщении, ранее сотрудники прокуратуры неоднократно предостерегали его о недопустимости нарушения закона в связи с выявлением у него запрещенных книг.
За хранение экстремистской литературы в отношении мужчины возбудили административное производство по ст. 20.29 КоАП РФ.
Суд назначил ему штраф в размере 2 тыс. рублей с конфискацией экстремистской литературы.