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10:50 (мск), источник: Интерфакс

Суд прекратил уголовное дело в отношении директора рудоуправления в Челябинской области после уплаты долгов предприятия

Челябинск. 9 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Суд прекратил уголовное преследование директора ООО «Бакальское рудоуправление» (Челябинская область) после погашения долга в размере 29,5 млн рублей пред поставщиками топливно-энергетических ресурсов и бюджетом.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления федеральной службы судебных приставов РФ, уголовное дело по ст.177 (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и ст.315 (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта) УК РФ в отношении руководителя предприятия возбуждалось по причине длительного неисполнения судебных решений.

Рудоуправление должно было погасить многомиллионные долги перед поставщиками электроэнергии и газа, а также перед бюджетом, муниципальным образованием и иными контрагентами.

Исполнительные производства по этим решениям возбуждались с ноября 2015 по декабрь 2016 года, судебные приставы наложили арест на счета предприятия.

Между тем, дознаватель установил, что директор предприятия направил нескольким контрагентам письма с просьбой о перечислении денег для ООО на другие счета.

Таким образом, с августа 2016 по март 2017 года около 47 млн рублей было перечислено в пользу третьих лиц в ущерб взыскателям по судебным решениям.

В отношении руководителя завода возбудили два уголовных дела, в ходе расследования которых он нашел деньги и погасил долги — всего около 30 млн в рублей.

В связи с этим дознаватель обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовных дел и применении к директору меры уголовно-правового характера.

Суд удовлетворил ходатайство и назначил руководителю предприятия судебный штраф в размере 55 тыс. рублей в доход государства, обязав оплатить его в течение трех месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

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