Суд прекратил уголовное дело в отношении директора рудоуправления в Челябинской области после уплаты долгов предприятия
Челябинск. 9 октября.
Челябинск. 9 октября.
Как сообщает
Рудоуправление должно было погасить многомиллионные долги перед поставщиками электроэнергии и газа, а также перед бюджетом, муниципальным образованием и иными контрагентами.
Исполнительные производства по этим решениям возбуждались с ноября 2015 по декабрь 2016 года, судебные приставы наложили арест на счета предприятия.
Между тем, дознаватель установил, что директор предприятия направил нескольким контрагентам письма с просьбой о перечислении денег для ООО на другие счета.
Таким образом, с августа 2016 по март 2017 года около 47 млн рублей было перечислено в пользу третьих лиц в ущерб взыскателям по судебным решениям.
В отношении руководителя завода возбудили два уголовных дела, в ходе расследования которых он нашел деньги и погасил долги — всего около 30 млн в рублей.
В связи с этим дознаватель обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовных дел и применении к директору меры
Суд удовлетворил ходатайство и назначил руководителю предприятия судебный штраф в размере 55 тыс. рублей в доход государства, обязав оплатить его в течение трех месяцев со дня вступления постановления в законную силу.