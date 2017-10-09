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11:09 (мск), источник: ИА Татар-информ

Три человека госпитализированы после аварии в Тукаевском районе

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В Тукаевском районе в кювет вылетела иномарка, три человека госпитализированы, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ночью на единый номер вызова экстренны служб 112 поступила информация о том, что на трассе в Тукаевском районе рядом с детским оздоровительным лагерем «Солнечный» произошло ДТП. 24-летняя автоледи за рулем «Дэу Нексия» не справилась с управлением и опрокинулась в кювет.

Прибывшие на место сотрудники Набережночелнинского ПСО и ЗПСО № 6 отключили аккумулятор авто и деблокировали пострадавших.

В результате ДТП девушка-водитель, ее 25-летняя пассажирка и 26-летний пассажир были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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