Три человека госпитализированы после аварии в Тукаевском районе
(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В Тукаевском районе в кювет вылетела иномарка, три человека госпитализированы, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В Тукаевском районе в кювет вылетела иномарка, три человека госпитализированы, сообщили ИА «Татар-информ» в
Ночью на единый номер вызова экстренны служб 112 поступила информация о том, что на трассе в Тукаевском районе рядом с детским оздоровительным лагерем «Солнечный» произошло ДТП. 24-летняя автоледи за рулем «Дэу Нексия» не справилась с управлением и опрокинулась в кювет.
Прибывшие на место сотрудники Набережночелнинского ПСО и ЗПСО № 6 отключили аккумулятор авто и деблокировали пострадавших.
В результате ДТП