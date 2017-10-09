Три человека госпитализированы после аварии в Тукаевском районе

Ночью на единый номер вызова экстренны служб 112 поступила информация о том, что на трассе в Тукаевском районе рядом с детским оздоровительным лагерем «Солнечный» произошло ДТП. 24-летняя автоледи за рулем «Дэу Нексия» не справилась с управлением и опрокинулась в кювет.