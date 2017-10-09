Здание сгорело предположительно из-за поджога в п. Сокольское Нижегородской области 8 октября
Здание сгорело предположительно
Здание сгорело предположительно
Согласно информации, сообщении о возгорании в неэксплуатируемом здании на ул. Приовражной поступило в 00:27.
«Пожар был поздно обнаружен, и на момент прибытия первых пожарных подразделений деревянное здание было полностью охвачено огнем», — отмечает ГУ МЧС.
В результате пожара сгорело здание на площади 216 кв.м. Предположительно причиной пожара стал поджог.