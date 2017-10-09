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10:45 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Здание сгорело предположительно из-за поджога в п. Сокольское Нижегородской области 8 октября

Здание сгорело предположительно из-за поджога в п. Сокольское Нижегородской области 8 октября 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, сообщении о возгорании в неэксплуатируемом здании на ул. Приовражной поступило в 00:27.

«Пожар был поздно обнаружен, и на момент прибытия первых пожарных подразделений деревянное здание было полностью охвачено огнем», — отмечает ГУ МЧС.

В результате пожара сгорело здание на площади 216 кв.м. Предположительно причиной пожара стал поджог.

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