СМИ сообщили об аресте старшего следователя красноярской полиции

По громкому делу о взятках высокопоставленных красноярских полицейских арестовали старшего следователя по особо важным делам красноярской полиции Наталью Гейнц. Об этом сегодня сообщило ИА «Запад 24». По информации журналистов, задержание произошло в пятницу, 6 октября.

Напомним, о коррупции в рядах красноярской полиции заговорили в начале сентября. Первыми под подозрения попали замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Абаковский и его коллега. За 4 млн рублей они обещали помочь злоумышленникам, которых обвиняли в вымогательстве, помочь переквалифицировать их дело на более «мягкую» статью Уголовного кодекса. Полицейских и посредника, который принес деньги, поймали во время передачи 2 млн рублей.

Сообщалось, что дело, которое необходимо было переквалифицировать, якобы находилось в производстве старшего следователя красноярской полиции Натальи Гейнц. В конце сентября у нее провели обыски.

«При проведении оперативных мероприятий были обследованы личные вещи следователя на предмет наличия денежных средств, переданных в качестве взятки. У Натальи Гейнц денег в кошельке обнаружено не было, но сам кошелек владелицы светился в ультрафиолете от специального состава, которым были обработаны купюры, переданные в качестве взятки. Тогда в ведомстве провели служебную проверку, на время которой следователь находилась на больничном», — пишет «Запад 24» со ссылкой на источник.