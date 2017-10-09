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10:26 (мск), источник: Newslab.ru

СМИ сообщили об аресте старшего следователя красноярской полиции

Высокопоставленную сотрудницу уже уволили из органов внутренних дел.

По громкому делу о взятках высокопоставленных красноярских полицейских арестовали старшего следователя по особо важным делам красноярской полиции Наталью Гейнц. Об этом сегодня сообщило ИА «Запад 24». По информации журналистов, задержание произошло в пятницу, 6 октября.

Напомним, о коррупции в рядах красноярской полиции заговорили в начале сентября. Первыми под подозрения попали замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Абаковский и его коллега. За 4 млн рублей они обещали помочь злоумышленникам, которых обвиняли в вымогательстве, помочь переквалифицировать их дело на более «мягкую» статью Уголовного кодекса. Полицейских и посредника, который принес деньги, поймали во время передачи 2 млн рублей.

Сообщалось, что дело, которое необходимо было переквалифицировать, якобы находилось в производстве старшего следователя красноярской полиции Натальи Гейнц. В конце сентября у нее провели обыски.

«При проведении оперативных мероприятий были обследованы личные вещи следователя на предмет наличия денежных средств, переданных в качестве взятки. У Натальи Гейнц денег в кошельке обнаружено не было, но сам кошелек владелицы светился в ультрафиолете от специального состава, которым были обработаны купюры, переданные в качестве взятки. Тогда в ведомстве провели служебную проверку, на время которой следователь находилась на больничном», — пишет «Запад 24» со ссылкой на источник.

Как пояснил 9 октября Newslab.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко, на прошлой неделе Наталью Гейнц уволили из органов внутренних дел за порочащий честь проступок. О чем именно идет речь, не уточняется. Как и то, связано ли ее увольнение с обысками и делом о взятках.

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 СМИ сообщили об аресте старшего следователя красноярской полиции
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